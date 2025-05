Ricorso al mercato del private debt per rifinanziare il bond da 400 milioni di euro, garantito dai ricavi di sponsor e diritti televisivi. È questa, riporta Bloomberg, la valutazione finanziaria in corso all'Inter. Il club nerazzurro starebbe promuovendo l'emissione di titoli riservati a investitori istituzionali per arrivare a rimpiazzare le obbligazioni in capo a Inter Media and Communication SpA che, come noto, giungeranno a scadenza nel 2027: si tratta comunque di colloqui ancora in una fase preliminare. Nel mercato del credito ci sono anche altre soluzioni che potrebbero essere prese concretamente in considerazione.

Come spiegano i colleghi di Calcio e Finanza, "i cosiddetti titoli “US private placement” sono generalmente acquistati da compagnie assicurative, fondi pensione e gestori patrimoniali negli Stati Uniti e in Europa - si legge -. Rispetto alle obbligazioni ad alto rendimento, questi strumenti finanziari possono offrire scadenze più lunghe". Lo strumento del private debt è già stato adottato da altri club nel recente passato: l'esempio italiano è la Roma, che nel 2022 rifinanziò in questo modo le proprie obbligazioni high yield, mentre in Europa hanno seguito la strada dei finanziamenti privati anche il Barcellona e in Spagna e il Tottenham in Inghilterra.

