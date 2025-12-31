Arrivano ottime notizie da Appiano Gentile. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, ieri Ange-Yoan Bonny era in campo da solo, assieme a Matteo Darmian: "Nel dettaglio, il francesino 22enne potrebbe addirittura rientrare in gruppo a ridosso della partita contro il Bologna del 4 gennaio. Ovviamente, non sarebbe convocabile per quella data, ma aumenterebbero le possibilità di viaggiare verso l’amata Parma, la prima patria italiana dove i nerazzurri giocano il 7 gennaio".

Un ritorno importantissimo in un reparto completo solo se tutti stanno bene. Altrimenti, come accaduto a Bergamo, si va in apnea. Dopo la grande paura, gli esami avevano sollevato il morale di tutti: lieve distorsione al ginocchio. Un problema già quasi alle spalle. Chivu - come spiega la rosea - vuole il figlioccio francese al massimo dei giri l’11 col Napoli. "Non sarebbe male, però, mettere sulle gambe qualche minuto, ancor di più nello stadio in cui tutto è iniziato per il tecnico e per il suo pupillo", si legge.