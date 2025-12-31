Dove eravamo rimasti? Un anno dopo, la situazione di Davide Frattesi è ancora la stessa e il mercato chiama forte. Come racconta il Corriere dello Sport, il cambio in panchina aveva restituito speranze al centrocampista, con Chivu che aveva in mente anche una sostanziale modifica tattica che ne avrebbe agevolato la risalita nelle gerarchie. E, invece, tra conferma del 3-5-2, risalita di alcuni compagni di reparto (Zielinski su tutti) e, soprattutto, problemi fisici, la situazione è tornata quella di 12 mesi fa.

"Rimane da capire se in qualche modo ora si arriverà a definire la cessione soltanto ipotizzata fino a questo momento - si legge -. Il nome del numero 16 nerazzurro è finito in cima al taccuino dei dirigenti della Juventus, su richiesta esplicita di Spalletti, convinto di poterlo rigenerare. All’ex ct dell’Italia strizza l’occhio Frattesi, a sua volta intrigato dalla possibilità di rilanciarsi con un allenatore con cui ha già lavorato. Ai bianconeri, inoltre, manca un giocatore con quelle caratteristiche. Non per questo Marotta e Ausilio agevoleranno però l’operazione: prima di rinforzare una squadra di vertice, in viale della Liberazione ci penseranno su attentamente. E, a prescindere, l'obiettivo rimane quello di portare a casa eventualmente un gruzzoletto importante. Per cui vanno tenute in considerazione anche alternative alla piazza torinese. Una ad esempio, non l’unica, porta in Turchia. Va segnalato infatti che il Fenerbahçe ha già iniziato da giorni un corteggiamento per provare a convincere il ragazzo a cambiare completamente aria. Per una questione ambientale, per l’Inter sarebbe sicuramente alternativa più gradita. A breve scatterà l’inizio ufficiale del mercato: la telenovela che è destinata a vivere nuovi capitoli".