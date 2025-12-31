Dove eravamo rimasti? Un anno dopo, la situazione di Davide Frattesi è ancora la stessa e il mercato chiama forte. Come racconta il Corriere dello Sport, il cambio in panchina aveva restituito speranze al centrocampista, con Chivu che aveva in mente anche una sostanziale modifica tattica che ne avrebbe agevolato la risalita nelle gerarchie. E, invece, tra conferma del 3-5-2, risalita di alcuni compagni di reparto (Zielinski su tutti) e, soprattutto, problemi fisici, la situazione è tornata quella di 12 mesi fa.
"Rimane da capire se in qualche modo ora si arriverà a definire la cessione soltanto ipotizzata fino a questo momento - si legge -. Il nome del numero 16 nerazzurro è finito in cima al taccuino dei dirigenti della Juventus, su richiesta esplicita di Spalletti, convinto di poterlo rigenerare. All’ex ct dell’Italia strizza l’occhio Frattesi, a sua volta intrigato dalla possibilità di rilanciarsi con un allenatore con cui ha già lavorato. Ai bianconeri, inoltre, manca un giocatore con quelle caratteristiche. Non per questo Marotta e Ausilio agevoleranno però l’operazione: prima di rinforzare una squadra di vertice, in viale della Liberazione ci penseranno su attentamente. E, a prescindere, l'obiettivo rimane quello di portare a casa eventualmente un gruzzoletto importante. Per cui vanno tenute in considerazione anche alternative alla piazza torinese. Una ad esempio, non l’unica, porta in Turchia. Va segnalato infatti che il Fenerbahçe ha già iniziato da giorni un corteggiamento per provare a convincere il ragazzo a cambiare completamente aria. Per una questione ambientale, per l’Inter sarebbe sicuramente alternativa più gradita. A breve scatterà l’inizio ufficiale del mercato: la telenovela che è destinata a vivere nuovi capitoli".
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
Altre notizie - Focus
Altre notizie
- 08:45 GdS - Il piano di Oaktree per l'Inter: rosa da 1 miliardo! A Marotta il compito di sviluppare la squadra con investimenti che creino valore
- 08:30 GdS - Bonny va di corsa: presto in gruppo, possibile convocazione per il Parma
- 08:15 CdS - Frattesi, ritorno al passato: la Juve chiama, l'Inter punta sul Fenerbahçe
- 08:00 GdS - Cancelo per l'Inter: più di un replicante di Dumfries. Oaktree? Nessuna pregiudiziale
- 01:40 GdS - Cancelo rompe con l’Al-Hilal di Inzaghi: il ritorno all'Inter potrebbe essere più di una suggestione
- 01:24 Moretto: "L'Inter ha già mosso i primi passi per Joao Cancelo"
- 00:00 Continuate a fare meme
- 23:40 Materazzi in versione turista a Napoli: foto di rito al murale di Maradona ai Quartieri Spagnoli
- 23:20 Continua la corsa dell'Arsenal: battuto 4-1 l'Aston Villa. Sorrisi per Arteta anche in vista dell'Inter
- 23:00 GdS - Rotazioni frequenti, cambio di modulo e gestione delle ammonizioni: cosa è cambiato da Inzaghi a Chivu
- 22:40 Gravina: "Vogliamo che il calcio diventi motore di cambiamento. Abbracciate sfide dall'impatto positivo"
- 22:20 Raiola: "Estate intensa per Donnarumma dopo quanto successo a Parigi. Ma oggi ci godiamo il City"
- 21:59 Il calcio italiano un affare sempre più made in USA. Dal 2011 al 2024 investimenti per quasi 5 miliardi
- 21:38 Il Secolo XIX - Non solo Valentin: nuova avventura per Franco Carboni? C'è la Samp
- 21:07 Accordo tra FIFA e Dubai Sports Council: dal 2026 sarà lanciato un nuovo award per squadre e calciatori
- 20:47 Sabatini avvisa Inter e Napoli: "Roma forte candidata al titolo. Con Zirkzee e Raspadori sarebbe fulminante"
- 20:27 Guida per Inter-Bologna: gettone numero 33 per l'arbitro di Torre Annunziata coi nerazzurri
- 20:12 Acerbi recuperato, Darmian e Bonny ancora no: questa settimana il francese è atteso in gruppo. Il piano
- 19:58 Hojlund snobba l'Inter e gli altri club: "Quando ho saputo del Napoli volevo solo venire qui"
- 19:43 Nuova partnership tra Inter e Nitro Team Snowboard, il CEO Eliassen: "Noi sempre stati fan dei nerazzurri"
- 19:29 Buone notizie per l'Atalanta: escluse lesioni per Zappacosta dopo il problema fisico accusato contro l'Inter
- 19:14 De Pietro (ass. daltonici): "Bene accantonare il pallone arancione, ma anche il giallo crea problemi: serve approccio scientifico"
- 19:00 Rivivi la diretta! La coppia GUIDA-MARESCA per INTER-BOLOGNA, designazione fantascientifica: dove sono i RETROPENSIERI?
- 18:52 Apolloni: "Inter e Napoli le più forti. Però è vero che il discorso delle Coppe inciderà molto"
- 18:38 PSG, Vitinha: "Stagione quasi perfetta. Champions, magnifico regalarla ai tifosi che la aspettavano con ansia"
- 18:23 Udinese, Inler: "Con l'Inter la partita più bella. Padelli è un grande leader, lo apprezzo tantissimo"
- 18:09 Bookies - Capocannoniere, sempre più duello Lautaro-Pulisic. Flessione per Thuram
- 17:55 L'eterna lotta col... braccialetto, la rabbia con Rapuano e lo show finale: Chivu eroe del BordoCam di Atalanta-Inter
- 17:50 Zanetti: "Sono convinto che Chivu meriti di allenare l'Inter. Anche da giocatore era molto intelligente"
- 17:40 FIGC, pubblicato il Bilancio Integrato edizione 2024: il calcio incide sul PIL per 12,4 miliardi di euro
- 17:25 Serie C, prima giornata di ritorno: Leorsini di Trani dirigerà la sfida Inter U23-Novara
- 17:12 Chiamata dall'Inter per un talento dell'Uesse Sarnico: tesserato il classe 2011 Novak Ilic
- 16:58 Parma, Corvi: "Mi piace Sommer per come imposta la parata e per come si muove"
- 16:44 Mauro: "Scudetto? Inter e Napoli ancora nettamente favorite, però la Juve di Spalletti..."
- 16:31 Giudice sportivo: Diego Carlos salta Como-Udinese, due turni di stop per Di Francesco. Bastoni, seconda sanzione
- 16:16 Il pensiero di Baggio: "Non c'è spazio per i nostri giocatori, ci vogliono meno stranieri"
- 16:02 Adani: "Scudetto, Marotta dice che il Napoli è nettamente favorito. Chivu va difeso, se l'Inter arriva seconda"
- 15:48 Rocchi: "Se qualcuno non crede alla nostra buona fede, io domani lascio. Dovreste vedere come mi inc...."
- 15:34 Roma, Gasperini: "Vittoria col Genoa bel segnale, aveva fatto prestazioni notevoli contro Inter e Atalanta"
- 15:20 De Pieri, nuova avventura in Serie C? L'esterno di scuola Inter piace molto al Novara
- 15:06 Qui Bologna - I rossoblu riprendono gli allenamenti verso l'Inter. Domani test col Lentigione
- 14:51 Pjanic: "Scudetto? Classifica corta, sono tutte lì: la Juve non deve porsi limiti"
- 14:36 Cafù: "Milan da scudetto? Tanta concorrenza: ci sono Inter e Napoli, ma occhio anche a..."
- 14:21 DAZN va oltre i 6 mln di spettatori per la 17esima giornata. Atalanta-Inter il match più seguito
- 14:07 Cassano: "L'Inter è la squadra più forte in Italia da cinque anni, questa è un'invenzione di Conte?"
- 13:52 Oaktree, la ristrutturazione continua: Inter Brand incorporata all'interno del club
- 13:38 SM - Inter attenta a Palestra, nonostante le smentite: due vie. Frattesi, non solo Juve
- 13:24 Il buco a destra sbilancia l'Inter a sinistra: prevedibilità e cali anticipati i rischi. Chivu ha bisogno di un upgrade
- 13:10 Adani: "Quello che sta facendo il Napoli non è scontato, ecco perché Conte ha lanciato quel messaggio"
- 12:56 TS - Un nuovo Zielinski: cosa c'è alla base della rinascita con l'Inter
- 12:41 Nemzeti Sport - Si prepara asta europea per il classe 2010 Andrej Vasiljevic, Inter in corsa
- 12:28 Romano: "Cancelo-Al Hilal, possibile addio a gennaio. Al momento i club di Serie A..."
- 12:14 Serie A, arbitri 18esima giornata: Inter-Bologna affidata a Guida, in sala VAR ci sarà Ghersini
- 12:00 ACERBI ok, attesa per BONNY. THURAM è INVOLUTO? ESPOSITO lo insidia: PIO-LA con il BOLOGNA?
- 11:45 Ventola: "Le parole di Conte? Evitabili e inutili, l'allenatore deve parlare di campo"
- 11:30 Il CdS sta con Conte: "Ha scoperto l'acqua calda, giornalisti in fibrillazione. Chivu e Marotta..."
- 11:16 CdS - Attacco Inter: stessi gol della passata stagione. Ma c'è una grande differenza
- 11:02 GdS - Prima dominante e poi dominata: qual è la vera Inter di Chivu? Gasp o Mou?
- 10:48 Qui Bologna - Italiano sorride: solo Bernardeschi out con l'Inter
- 10:34 TS - Palestra-Inter, l'addio di Frattesi può cambiare le cose. E per l'estate sarà assalto a Ederson: quanti indizi
- 10:20 La Repubblica - Ritratto di Lautaro, uno Zanetti più tatuato: il capitano è sempre più nella storia dell'Inter
- 10:06 Corsera - Frattesi guarda al Mondiale: il centrocampista non insensibile alla Juventus, ma...
- 09:52 TS - Conte-Chivu, mix esplosivo. Ma il tecnico del Napoli ha avuto buon gioco a fare polemica
- 09:38 TS - Muharemovic, per l'Inter c'è il pericolo Premier: dall'Inghilterra fanno sapere che...
- 09:24 TS - Frattesi-Juve, l'Inter apre al prestito con obbligo condizionato: le prime cifre
- 09:10 GdS - Zielinski risorge e offre a Chivu una soluzione tattica in più
- 08:56 GdS - Chivu, tentazione Esposito: Pio con Lautaro contro il Bologna? I numeri dicono che...
- 08:42 Zola: "La più forte è l'Inter, ma il 2026 sarà ancora del Napoli. Chivu? Mi sta stupendo, premiato il coraggio di Marotta e Ausilio"
- 08:28 GdS - E ora i conti tornano anche in difesa: a Bergamo è arrivato l'ottavo clean-sheet
- 08:14 GdS - Acerbi sorpassa tutti: pronto per il Bologna. Cautela per Bonny