Nuova frenata per il Salisburgo, che dopo la sconfitta in Champions League contro l'Inter non è andato oltre lo 0-0 ieri sera nel match di campionato contro l'Austria Vienna. Intervenuto in conferenza stampa dopo la partita, il tecnico Gerhard Struber ha sottolineato come lo sforzo per la gara di mercoledì abbia inciso: "La gara con l'Inter ha già svuotato in una certa misura il serbatoio.

Allo stesso tempo, però, è stata molto, molto importante per l’apprendimento, per la mentalità, per la resilienza da metterci nel poter giocare a partite come questa. Serve una volontà di ferro, la 'mentalità del vincitore'. Con l'Austria Vienna non c'è sempre stata. Penso che sia stata semplicemente una lotta per prenderci un punto alla fine. Per noi oggi ha già un certo valore".