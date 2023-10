Spezza la serie negativa il Red Bull Salisburgo, che dopo la sconfitta contro l'Inter in Champions League torna ad esultare in campionato superando per 3-0 l'Altach. Amar Dedic apre le marcature poco prima del gong del primo tempo, nella ripresa Maurits Kjaergaard al pronti via trova la rete del raddoppio, prima che Karim Konaté al 59esimo chiuda definitivamente i conti. Con questa vittoria, i Roten Bullen si portano a 26 punti in classifica, a meno uno dallo Sturm Graz capolista impegnato domani contro l'Austria Vienna.