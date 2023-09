"Niente in questo club può essere considerato utopia". Lo dice con sicurezza Manuel Rui Costa, presidente del Benfica e avversario dell'Inter nella fase a gironi della Champions League. "Conosciamo le difficoltà, sempre di più nel modello attuale è più difficile vincere una Champions League - ammette a Record durante il 'Thinking Football Summit' -. Basta guardare i grandi colossi finanziari e la difficoltà che hanno avuto per vincere la competizione.

Il City ci è riuscito solo allora, però non alimentare questo sogno in un club di queste dimensioni sarebbe una stupidità, quindi sta a noi pensare che il Benfica dovrà arrivare a quel giorno. Non è impossibile per un club di queste dimensioni", ha dichiarato.