Marco Di Bello ha fatto l'abbonamento alla sfida tra Inter e Como: il fischietto brindisino, infatti, aveva già diretto la sfida di campionato tra le due squadre, giocata a San Siro lo scorso 6 dicembre e chiusa con la secca vittoria per 4-0 della squadra di Cristian Chivu. Per Di Bello sarà il terzo gettone stagionale con l'Inter, diretta anche in occasione della partita vinta a Udine, e il 18esimo assoluto: 13 vittorie e 4 pareggi il bottino nerazzurro.