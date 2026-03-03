Sono otto i cambi possibili nell'undici di partenza di Chivu rispetto alla partita con il Genoa. Secondo la Gazzetta dello Sport, complici anche le assenze di Lautaro e Bonny, sarà un'Inter inedita quella che stasera scenderà in campo a Como per l'andata della semifinale di Coppa Italia.

In porta si rivede Martinez, con Acerbi davanti a lui tra Bisseck e Bastoni. Calhanoglu in regia, Darmian e Carlos Augusto gli esterni. Il ballottaggio per un posto accanto a Pio Esposito è tra Thuram e… Frattesi. "Il secondo parte favorito, anche per garantire a Chivu un’alternativa offensiva a partita in corso non potendo contare né su Lautaro né su Bonny. Ma la sensazione è che lo stesso tecnico nerazzurro scioglierà le riserve solo a poche ore dal via, come spesso accade", si legge.

PROBABILE INTER (3-5-1-1): Martinez; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Sucic, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Frattesi; Esposito.