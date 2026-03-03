Considerando le assenze di Lautaro e Bonny e la necessità di far rifiatare qualche titolare in vista del derby di domenica, Chivu valuta non solo il solito turnover di coppa, ma pure una modifica al consueto 3-5-2. Come scrive stamane il Corsport, infatti, non si esclude la possibilità di un 3-5-1-1 con Frattesi a ridosso di Esposito o di un 3-4-2-1. Darmian e Carlos Augusto pronti a prendersi le fasce, così come Calhanoglu e Acerbi sono in rampa di lancio per costituire metà della colonna vertebrale della squadra anti-Como. Barella e Diouf in vantaggio sulla concorrenza per completare la linea mediana.

PROBABILE INTER (3-5-1-1): Martinez; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Diouf, Carlos Augusto; Frattesi; Esposito.