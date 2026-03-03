"Il risultato è scontato: la vittoria dell’Inter è scontata". Una risposta che vale il prezzo dell'intervista quella data dal Vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini che raggiunto dalla Gazzetta dello Sport in occasione della visita a Cinisello Balsamo al cantiere dell'edificio Aler, ha risposto sul derby di Milano tra l'Inter e il suo Milan, in programma per domenica prossima.

Solita risposta scaramantica per Salvini che anche questa volta, come da tradizione, pronostica la vittoria dei cugini nerazzurri con un proclama che vale il tentativo di esorcizzare la previsione.