Tra le novità previste per questa sera Chivu ha inserito anche la scelta del portiere di scorta. Come riferisce anche il Corsport, infatti, il tecnico romeno dovrebbe schierare nuovamente Martinez tra i pali come fatto in precedenza nella coppa domestica anche con Venezia e Torino. In tal modo, Sommer potrà ricaricare le batterie in vista del derby di domenica.

"L’ex Genoa ha trovato spazio in tutto in cinque partite in questa stagione, anche a causa del tragico episodio extra campo che l'ha visto protagonista a fine ottobre - si legge -. L’ultima apparizione è stata proprio in Coppa Italia in quel di Monza contro il Torino. Soltanto una delle gare in cui è stato impiegato è finita poi con la rete interista inviolata. Pur senza avere evidenti responsabilità sui gol incassati, finora non è riuscito a ribaltare le gerarchie e questo aprirà sicuramente un fronte di riflessione la prossima estate".