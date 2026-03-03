L'Inter comincia già a guardare alla difesa del futuro. Secondo Tuttosport, i nerazzurri hanno messo sul taccuino un tris di nomi, già da qualche tempo accostato al club di via della Liberazione in vista della prossima estate.

Uno di questi è Tarik Muharemovic, difensore centrale di 23 anni del Sassuolo con alle spalle un'esperienza nella Juventus Next Gen, autore finora di un'ottima stagione coi neroversi. Il secondo è Oumar Solet, francese di 26 anni in forza all'Udinese da gennaio 2025, già nel raggio d'interesse dell'Inter dalla scorsa estate. Infine un giocatore in scadenza di contratto, Zeki Celik, 29 anni, oggi alla Roma ma che ancora non ha deciso del suo futuro.