La situazione geopolitica in Medio Oriente sta obbligando gli organizzatori della Finalissima tra Spagna e Argentina, con CONMEBOL e UEFA in testa, a sondare altre sedi al posto del Qatar. Tra quelle più gettonat, allo stato attuale, quando mancano 24 giorni alla disputa della sfida tra Lionel Messi e Lamine Yamal, sono Miami e, soprattutto, Londra che ha il vantaggio di essere sicura e anche comoda per la maggior parte dei giocatori che giocano in Europa. Lo rivela Marca, aggiungendo che è ancora tutto in fase di valutazione, tanto che il Qatar non è ancora stato scartato ufficialmente.