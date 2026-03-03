Prepariamoci insieme a Como-Inter, andata della semifinale di Coppa Italia. Le ultimissime, la probabili formazione e le possibili novità di Chivu. In porta torna Martinez, ma il futuro è tutto da definire. Retroscena di mercato su Pio Esposito e l'Arsenal.

