Pio Esposito stasera si caricherà l'attacco sulle spalle in assenza di Lautaro e Bonny, ma intanto aumentano e non di poco i rumors di mercato che lo riguardano. In particolare, come scrive stamane la Gazzetta dello Sport, sul giovane attaccante dell'Inter si sono posati gli occhi di Arteta, letteralmente stregato dal centravanti nel match di Champions a San Siro.

Dopo quella partita - racconta la rosea - il tecnico catalano ne parla subito ad Andrea Berta, direttore sportivo bresciano da poco sbarcato all'Arsenal dall’Atletico Madrid, mentre i forum di tifosi dei Gunners accendono il dibattito sull’attaccante della nazionale italiana. "E Berta, che già aveva pregustato il colpo, contatta in fretta il collega Ausilio per saperne di più. Quanto costa Esposito? Ma soprattutto, Esposito è in vendita? L’Inter risponde senza nemmeno pensarci, accorpando la risposta in una sintesi inappellabile: Pio è il nostro futuro, ha ancora quattro anni di contratto e non è sul mercato, per nessuna cifra. Ma grazie dell’interessamento, eh", spiega il giornale.

Un indizio in più sulla bontà della scelta di Chivu e del club di tenerselo stretto in estate quando si pensava a un possibile nuovo prestito.