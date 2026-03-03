Pio Esposito stasera si caricherà l'attacco sulle spalle in assenza di Lautaro e Bonny, ma intanto aumentano e non di poco i rumors di mercato che lo riguardano. In particolare, come scrive stamane la Gazzetta dello Sport, sul giovane attaccante dell'Inter si sono posati gli occhi di Arteta, letteralmente stregato dal centravanti nel match di Champions a San Siro.
Dopo quella partita - racconta la rosea - il tecnico catalano ne parla subito ad Andrea Berta, direttore sportivo bresciano da poco sbarcato all'Arsenal dall’Atletico Madrid, mentre i forum di tifosi dei Gunners accendono il dibattito sull’attaccante della nazionale italiana. "E Berta, che già aveva pregustato il colpo, contatta in fretta il collega Ausilio per saperne di più. Quanto costa Esposito? Ma soprattutto, Esposito è in vendita? L’Inter risponde senza nemmeno pensarci, accorpando la risposta in una sintesi inappellabile: Pio è il nostro futuro, ha ancora quattro anni di contratto e non è sul mercato, per nessuna cifra. Ma grazie dell’interessamento, eh", spiega il giornale.
Un indizio in più sulla bontà della scelta di Chivu e del club di tenerselo stretto in estate quando si pensava a un possibile nuovo prestito.
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
Altre notizie - Focus
Altre notizie
- 09:52 TS - Goretzka, in Italia c'è solo l'Inter: le richieste del tedesco e il collegamento con Lookman
- 09:38 TS - Nuova chance per "Pepo" Martinez, ma l'Inter cerca portieri: il punto sul futuro dello spagnolo
- 09:24 TS - Scudetto-Coppa Italia, all'Inter c'è chi sa come si fa. Ecco le scelte di Chivu
- 09:10 CdS - Martinez oggi torna titolare, ma per il futuro saranno fatte riflessioni
- 08:56 CdS - Chivu cambia uomini e pure modulo? La probabile formazione
- 08:42 Berti: "Leao ha fatto bene, evviva le bollicine! Inter nettamente superiore al Milan e il mostro ce l'abbiamo noi. A +13 non ci prendono più"
- 08:28 GdS - Arteta stregato da Esposito: contatto! Ma la risposta di Ausilio è senza appello
- 08:14 GdS - Frattesi può accompagnare Esposito in attacco: la probabile formazione
- 08:00 Preview Como-Inter - Guai in attacco per Chivu. Riecco Calhanoglu
- 00:00 Da 'Pietre' a 'Frustrazione'
- 23:47 In campo domani sera anche l'Inter U23: la gara col Cittadella sarà arbitrata da Colaninno
- 23:34 Colpaccio del Getafe al Bernabeu: Real Madrid piegato da un golazo dell'ex interista Satriano
- 23:18 Quote Coppa Italia, si prevede sfida ricca di gol. Nerazzurri favoriti per vittoria e passaggio del turno
- 23:03 Il racconto dei 118 anni dell'Inter a teatro, Marotta: "Memoria e futuro, il 9 marzo 1908 è nata una promessa"
- 22:50 La Fiorentina cade a Udine e resta a contatto con la zona rossa: Kabasele, Davis e Buksa firmano il tris dei friulani
- 22:35 Doppio doppio test con la Spagna per l'Under 15, Battisti: "Ci dirà a che punto siamo nella nostra crescita"
- 22:21 Ventola: "Dimarco giocatore incredibile, puoi schierarlo ovunque. Inter? Quando gira bene, è l'unica che domina in A"
- 22:08 Adani esalta Dimarco: "Un terzino che fa il 10, nettamente il più decisivo in Serie A. Al 58' di Inter-Genoa..."
- 21:53 Cassano: "Thuram 'sacrificato' per 70-80 mln e giocatori in scadenza: l'Inter avrà i soldini per rifare la rosa"
- 21:38 Inter-Roma, da mercoledì inizierà la vendita dei biglietti: fase libera a partire dal 10 marzo
- 21:24 Sei giorni a Milan-Inter, Materazzi già in clima derby: "È quella settimana lì..."
- 21:10 Cittadella, Iori: "L'Inter U23 ha individualità importanti. Ecco cosa servirà domani sera"
- 20:55 Sky - Juve, spiraglio per il rinnovo di Vlahovic: apertura dopo il primo incontro tra le parti
- 20:41 Serie A, Odgaard-gol al fotofinish: il Bologna passa a Pisa e infila la quinta vittoria consecutiva
- 20:27 Finalissima Argentina-Spagna in bilico, il CT iberico De La Fuente: "Va trovata un'altra sede"
- 20:13 Serena elogia Chivu: "I risultati parlano da soli. Eliminazione con il Bodo? Rode, ma non toglie nulla al lavoro"
- 19:59 Sanchez eterno, superato il record di Joaquin: è il giocatore più anziano a segnare nel derby di Siviglia
- 19:43 Marchisio: "Derby, Inter più 'serena' del Milan. Chivu mi ha sorpreso, i risultati parlano per lui"
- 19:28 Primavera 1, gli orari delle partite dalla 29esima alla 31esima giornata: con la Fiorentina aperitivo pre-derby
- 19:14 Sky - Como-Inter, Bastoni e Calhanoglu dal via. Dubbi in avanti, Dimarco e Barella tirano il fiato?
- 19:00 Rivivi la diretta! Da CESC a MAX, la missione DOBLETE passa da questi 6 GIORNI. VIGILIA di COMO-INTER: le ULTIME
- 18:58 Como, Fabregas: "Inter la più forte in Italia da tanti anni. Domani lo stadio deve essere una piccola Bombonera"
- 18:44 UFFICIALE - Juve e McKennie avanti insieme fino al 2030: "Sono molto felice di aver rinnovato il contratto"
- 18:29 Post-Sommer, Atubolu sul taccuino dell'Inter. Nessun rinnovo con il Friburgo: può partire in estate
- 18:14 Partite nell'era COVID, respinto il ricorso di Inter e Milan per la riduzione del canone di affitto di San Siro
- 18:00 La Repubblica - Inter-Juventus, sfida sul mercato per i portieri. Occhi in Premier: non solo Vicario, spunta l'ipotesi Alisson
- 17:45 A Como con due soli attaccanti. Chance per una vecchia idea tattica di Chivu, con alcuni indiziati
- 17:31 Bookies - Il derby sposta poco, l'Inter ha le mani sullo Scudetto: quote rasoterra per il 21esimo
- 17:17 La serata indimenticabile dei ragazzi della Philadelphia Junior Cup, ospiti a San Siro per Inter-Genoa
- 17:02 Qui Milan - Nessuna lesione per Bartesaghi, buone chance di poter giocare il derby domenica
- 16:48 Parte la 76esima Viareggio Cup: Akinsanmiro protagonista della cerimonia inaugurale
- 16:33 Il Brugge batte lo Charleroi al 100', Stankovic è critico: "Nel primo tempo siamo stati pessimi"
- 16:19 Caressa: "L'Inter punta a campionato e Coppa Italia. Barella in calo? Aspetto a dirlo, lo amo troppo"
- 16:04 Venezia, Stroppa si gode F. Stankovic: "Deve continuare così, sta diventando determinante"
- 15:50 Si avvicina il compleanno dell'Inter, il Secondo Anello Verde si prepara: "Corteo dopo il derby. Se vinciamo..."
- 15:35 Carnevali, AD Sassuolo: "In estate faremo qualche cessione. Frattesi giocatore speciale, infatti l'Inter..."
- 15:21 Alcione Milano, l'allenatore Cusatis: "Nessun tiro concesso all'Inter U23, segnale di maturità"
- 15:06 Gol e assist, stagione senza senso di Dimarco: è record di marcature in Serie A
- 14:54 Trevisani: "Se l'Inter vince il derby è campione d'Italia. Ma se vince il Milan resta qualcosa da dire"
- 14:39 Sky - Chivu valuta le scelte per il Como: Acerbi e Calhanoglu scalpitano. Lautaro punta la Fiorentina
- 14:25 Otto mesi di stop per Valentin Carboni: il giocatore seguirà la fase di riabilitazione in Argentina
- 14:11 Sorrentino: "Dimarco, numeri chiari: è il più forte d'Europa. Ma prima..."
- 13:57 Qui Milan - Gabbia e Bartesaghi in dubbio per il derby. Lavoro a parte per Fullkrug e Gimenez
- 13:42 Pirola: "Tifo Inter da bambino, ma sono un professionista. E se chiamasse il Milan direi sì"
- 13:28 Carew e le visite mediche con l'Inter: "Nessuno mi spiegò mai il motivo per il quale non le superai"
- 13:14 Il Pocast di FcIN - Inter-Genoa 2-0, l'analisi di Andrea Bosio: la reazione che si attendeva
- 13:00 Zielinski: "Era giusto far segnare il rigore a Calha. Fioretto per un gol al Milan? No, ecco perché". Sul Como...
- 12:43 Como, testa all'allenamento pre-Inter: Fabregas non terrà la conferenza stampa della vigilia
- 12:28 Gasperini: "L'Inter fa un campionato a parte. Per noi passi avanti nei big match"
- 12:14 Coppa Italia, sarà Di Bello ad arbitrare la semifinale tra Como e Inter. Mazzoleni-Maresca al VAR
- 12:00 La SETTIMANA di MILAN-INTER: MATCH POINT SCUDETTO! Prima il COMO: Chivu CAMBIA MODULO?
- 11:45 L'Arsenal punta su Goretzka per l'estate. Ma il giocatore apre anche all'Italia: l'Inter c'è
- 11:30 GdS - Dimarco super: il messaggio che ha mandato è stato chiarissimo
- 11:16 Bergomi: "Dimarco come Brehme, Andy era il nostro regista. Roberto Carlos? Dico che..."
- 11:02 CdS - Bonny salta il Como: speranze per il derby. Lautaro mette nel mirino Firenze
- 10:48 CdS - Inter al derby con il +10: nulla era scontato. E il fastidio di Chivu...
- 10:34 Adani: "Mercato Inter? Toccherei due reparti. Va inserito un nuovo piano perché..."
- 10:20 Corsera - Inter col doppio trequartista? Cinque candidati per due posti. Chivu tenta un'accoppiata storica
- 10:06 Stramaccioni: "Inter dai due volti il rammarico di Chivu. Derby? Per i nerazzurri fondamentale un aspetto"
- 09:52 TS - Inter, non solo Chivu. A breve il rinnovo anche per Carbone: i dettagli