Nel corso dell'ultima puntata di 'Open VAR', il designatore arbitrale Gianluca Rocchi ha commentato le novità implementate nel protocollo VAR, che dal prossimo Mondiale potrà intervenire per togliere un'eventuale seconda ammonizione errata: "A dirlo ora ci fa un po' male... Credo sia giusto. Il secondo giallo oggi di fatto decide una partita, specialmente se accade nei minuti iniziali. Le statistiche dicono che in dieci uomini si fatica a rimanere in partita e vincere, quindi è una decisione cruciale. Se sbagli è giusto revocarla. Un'altra buona novità riguarda il conteggio sulle riprese del gioco, strumento importante dato a disposizione degli arbitri".