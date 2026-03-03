Per la doppietta Scudetto-Coppa Italia l'Inter si affida a chi sa come si fa: Cristian Chivu. Come ricorda Tuttosport, il tecnico fece addirittura tripletta nel 2010, da calciatore. Quella è stata l'unica volta nella storia in cui i nerazzurri hanno conquistato sul campo le due competizioni.

Stasera a Como, si legge, la squadra si giocherà mezzo pass per la finale di Coppa Italia, mentre domenica col Milan c'è in gioco una fetta di campionato. Per ora non si pensa ancora al derby, anche se qualche scelta di formazione verrà fatta anche in funzione della prossima gara. Secondo il quotidiano le decisioni del tecnico dovrebbero premiare Martinez tra i pali, Bisseck, Acerbi e Bastoni in difesa, Sucic (ballottaggio con Barella) insieme a Diouf con Calhanoglu in regia, Darmian e Carlos Augusto sugli esterni, Frattesi a supporto di Esposito, con Thuram pronto alla staffetta.