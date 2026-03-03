Il Milan di Massimiliano Allegri continua a Milanello la preparazione al derby contro l'Inter. Come riferisce Sky Sport, non si allena Matteo Gabbia per un infortunio alla coscia destra, che lo ha costretto a saltare le sfide contro Parma e Cremonese. Difficilmente il difensore potrà tornare a disposizione per il match contro l'Inter. Per Davide Bartesaghi eslcuse lesioni, dopo il problema al flessore destro avuto a Cremona: l'esterno sarà valutato giorno dopo giorno per provare a recuperarlo per il big match di San Siro. Da valutare invece le condizioni di