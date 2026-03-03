L'Inter per il doblete, il Como per la storia: grande attesa per la semifinale di Coppa Italia. "Il distacco di 19 punti certifica il gap tra le due squadre. Ma in qualcosa gli uomini di Fabregas sono meglio di quelli di Chivu: i numeri della difesa - sottolinea il Corsport -. Quella lariana è la seconda miglior retroguardia del campionato, con 20 reti incassate, una in più della Roma. Mentre Akanji e compagni sono stati battuti una volta in più: 21. In attacco, invece, c’è un baratro: 64 reti segnate, contro 44. Ma da questo punto di vista l’Inter fa corsa a sé. Visto che, in termini di produzione offensiva, la Juventus è seconda con 45 centri, appena uno in più del Como".

I destini di Chivu e Fabregas sono incrociati: il tecnico spagnolo, infatti, come ricorda il quotidiano romano, era stato scelto dalla dirigenza per il post Inzaghi, ma il no della proprietà del Como ha dato il via libera al romeno. "È partito dalla base lasciata da Simone, aggiungendo via via i suoi principi. Il risultato è uno scudetto al momento solo “prenotato”. A cui, Cristian spera di aggiungere la Coppa Italia. Vero che c’è la macchia dell’eliminazione repentina dalla Champions, ma, in caso di doppietta, chi gli potrebbe chiudere di più nella stagione del debutto?", si legge.