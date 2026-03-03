I maggiori cambiamenti in estate per il mercato dell'Inter, secondo Tuttosport, avverranno a centrocampo. Un reparto nel quale, al di là di Mkhitaryan in scadenza di contratto, ci sono Frattesi desideroso di spazio e anche Calhanoglu, in scadenza nel 2027 e corteggiato dal Galatasaray.

E' stato già acquistato Massolin, ma potrebbe essere prestato, mentre sembra scontato il ritorno di Aleksandar Stankovic. Domenica un osservatore ha seguito Ismael Koné del Sassuolo, mentre in Serbia i nerazzurri sono in pressing sul 2008 Vasilije Kostov, trequartista della Stella Rossa. Per lui 10 gol in campionato e uno sponsor importante come Dejan Stankovic.