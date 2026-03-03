Sono undici in totale i giocatori che inizieranno Como-Inter, semifinale d'andata di Coppa Italia, con la spada di Damocle della diffida sulla testa. Otto sono della squadra di Cesc Fabregas: Sergi Roberto, Martin Baturina, Diego Carlos, Ignace Van Der Brempt, Nicolas Kuhn, Nico Paz, Alvaro Morata, Jacobo Ramon. Nelle fila dei nerazzurri, invece, ci sono Petar Sucic, Issiaka Kamate e Francesco Pio Esposito.