In vista della sfida di questa sera al Sinigaglia tra Como e Inter, valida per la gara d'andata di semifinale di Coppa Italia, Cesc Fabregas ha diramato la lista dei giocatori convocati nella quale compare regolarmente Baturina, evidentemente a disposizione della squadra nonostante il problema alla caviglia. Di seguito la lista completa.

Sezione: L'avversario / Data: Mar 03 marzo 2026 alle 15:06
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
vedi letture