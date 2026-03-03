A seguito delle decisioni del Giudice Sportivo, Gerardo Mastrandrea, sono stati squalificati per un turno di campionato: Andrea Pinamonti (Sassuolo), Remo Freuler (Bologna), Fabiano Parisi (Fiorentina), Filippo Terracciano (Cremonese), Lautaro Valenti (Parma) e Wesley (Roma). Entrano nella lista dei diffidati Jhon Lucumi (Bologna), Ruslan Malinovskyi (Genoa), Marin Pongracic (Fiorentina), Mateo Pellegrino (Parma).

In chiave Inter, ci sono da segnalare la sesta e la terza sanzione comminate rispettivamente ad Hakan Calhanoglu ed Henrikh Mkhitaryan. 

Sezione: Focus / Data: Mar 03 marzo 2026 alle 14:51
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
