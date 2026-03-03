Leon Goretzka è nel mirino dell'Inter e ad oggi non ci sono altre italiane a contendere il giocatore ai nerazzurri. Semmai, come si legge da Tuttosport, c'è l'Arsenal in pressing dalla Premier League, mentre in Spagna l'Atletico Madrid è stato a un passo dal prenderlo dall'acquistarlo a gennaio. Il Milan ha sondato il terreno, ma poi ha virato su André del Corinthians, mentre Napoli e Juventus sono in seconda fila.

L'interesse per Goretzka segna anche un cambio di rotta da parte di Oaktree, a cui la dirigenza ha fatto capire che per restare ad alti livelli (visto anche che sono in scadenza cinque "senatori" come Sommer, Acerbi, De Vrij, Darmian e Mkhitaryan) serve un mix e non solo ragazzi di prospettiva.

Goretzka, però, farebbe tutta la differenza del mondo. A 31 anni, chiede un triennale da 6-6,5 milioni l'anno. Buoni i rapporti con la Roof, la sua agenzia, la stessa che offrì Lookman l'estate scorsa.