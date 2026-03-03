"Speriamo di continuare qui a Como ancora per molto tempo, sarebbe un bene per il club", ha detto Sergi Roberto a SPORT, dove è intervenuto per parlare della sua esperienza nel club lombardo. "Lui ha l'ambizione di essere un tecnico dei migliori club d'Europa" ha continuato rispondendo sull'allenatore Cesc Fabregas sul quale ha raccontato anche qualche retroscena legato al mercato.

"Dopo un anno in Serie A aveva già offerte da club importantissimi, e io che vivo il quotidiano con lui posso dirti che è un allenatore bravissimo. Lo è già adesso. Il suo futuro è immenso. Mi godo ogni giorno. Mi piacciono gli allenamenti, come vive la giornata, come trasmette le idee, come prepara le partite... Sicuramente è solo l'inizio e sarà un grandissimo allenatore" ha concluso.