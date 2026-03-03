Ultime di formazione da casa Como in vista della semifinale di Coppa Italia di questa sera al Sinigaglia contro l'Inter. Come riporta Tuttosport, Morata si è fermato nel finale di Como-Lecce (problema alla caviglia, impiego difficile), mentre Baturina ha una distorsione alla caviglia e potrebbe partire dalla panchina.

Fabregas potrebbe partire con una punta centrale (Douvikas, ma è tornato anche Diao) oppure con un falso nove come Paz o Caqueret nel suo 4-2-3-1. Oggi, date le ultime prestazioni, è complicato rinunciare al francese.