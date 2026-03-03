FC Internazionale Milano e tutto il mondo Inter si uniscono al cordoglio per la scomparsa di Rino Marchesi e, nel ricordarlo, abbracciano i suoi familiari. Arrivato sulla panchina nerazzurra nella stagione 1982/83, Marchesi guidò un’Inter profondamente rinnovata: tra i nuovi innesti il campione del mondo Fulvio Collovati, il brasiliano Juary e il tedesco Hansi Müller, con Alessandro Altobelli punto di riferimento offensivo.
In campionato i nerazzurri inseguirono le posizioni di vertice chiudendo al terzo posto, mentre in Coppa delle Coppe l’Inter raggiunse i quarti di finale, fermata dal Real Madrid. In quell’annata fece il suo esordio in prima squadra anche Walter Zenga. In totale il tecnico, nato a San Giuliano Milanese nel 1937, collezionò 47 panchine in nerazzurro.
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Altre notizie - News
Altre notizie
- 17:15 Qui Milan - Difficile il recupero di Gabbia per il derby. Bartesaghi da valutare quotidianamente
- 17:01 Rocchi sulle nuove misure VAR: "Il secondo giallo di fatto decide una partita, decisione giusta"
- 16:48 Il ricordo dell'Inter per Rino Marchesi: "Arrivò in una squadra rinnovata, con lui esordì Walter Zenga"
- 16:31 Como, Sergi Roberto: "Fabregas aveva offerte importantissime. Ma speriamo di continuare qui per molto tempo"
- 16:17 Salvini e la scaramanzia. Il pronostico del vicepremier per il derby: "Il risultato è scontato"
- 16:02 Di Bello per Como-Inter, è un déjà-vu a campi invertiti. Con lui nerazzurri mai sconfitti
- 15:47 Rocchi spegne le polemiche: "Calhanoglu in Inter-Genoa, giallo giusto. C'è solo un parametro DOGSO"
- 15:35 Football Benchmark - Calciatori più preziosi al mondo, comanda Yamal. Boom del valore di Pio Esposito
- 15:20 Luis Henrique: "All'Inter sono felice, Carlos Augusto fondamentale. Mio padre l'allenatore più esigente"
- 15:06 Qui Como, Baturina a disposizione per la sfida di stasera contro l'Inter. I convocati di Fabregas
- 14:51 Giudice sportivo: sei giocatori squalificati, in quattro entrano in diffida. Sanzioni per Calhanoglu e Mkhitaryan
- 14:37 Alcione Milano, Chierichetti: "Con l'Inter U23 partita complicata, fondamentale non perdere"
- 14:21 Aspmyra Stadion di Bodo, stadio amaro per l'Inter: i nerazzurri rischiano una multa per lo sponsor. Anche se...
- 14:07 Inter-Genoa, Dimarco senza rivali. Alle sue spalle Luis Henrique
- 13:53 Marca - Finalissima tra Spagna e Argentina, Londra e Miami le due sedi alternative al Qatar
- 13:38 Satriano commosso dopo il gol al Real Madrid: "Lo dedico alla mia famiglia che ha lottato per me"
- 13:24 Pasquale Bruno: "Partite di oggi tutte uguali. Inter la più forte d'Italia, ma se esce col Bodo..."
- 13:10 Guerra in Iran, Pastorello smentisce la fake news su Taremi: "Le parole che circolano non riflettono la realtà"
- 13:02 Scaroni: "Il nuovo stadio di Milano sarà il migliore d'Europa. Capienza mantenuta e facilities"
- 12:56 Marotta: "Nuovo San Siro condiviso, Milano è Inter e Milan. La speranza è disputare la prima partita nel 2030"
- 12:42 Qui Como - Fabregas, dubbio in attacco verso l'Inter: Douvikas punta o falso nove?
- 12:28 Como-Inter, stasera la semifinale d'andata di Coppa Italia: pericolo giallo per undici diffidati
- 12:14 Coppa Italia, la posta economica in palio: ecco quanto potrebbe incassare l'Inter
- 12:00 COMO-INTER, l'idea TATTICA di CHIVU. Riecco PEPO, ma quale FUTURO? No all'ARSENAL per PIO
- 11:45 TS - Inter, non solo Goretzka: tre possibili uscite, Koné (del Sassuolo) sul taccuino e un ritorno già programmato
- 11:30 Bedin: "L'Inter è la più forte in Italia, ma la Champions ha rivelato dei limiti. Un rimpianto? Ero convinto di prendere Thiago Silva. E Van der Meyde..."
- 11:16 Albertini: "Il richiamo di Leao sul derby? Ai miei tempi non ce n'era bisogno. Se vince il Milan..."
- 11:02 Como-Inter, cifra tonda in Coppa Italia: nerazzurri imbattuti nei 9 precedenti. Il bilancio
- 10:48 CdS - Chivu e Fabregas: destini incrociati. In caso di doblete, il romeno...
- 10:34 Guerra Usa-Iran, Taremi pensa al ritorno in patria: "Il mio Paese ha bisogno di me"
- 10:20 TS - Mercato estivo, operazione difesa: tris di nomi per la retroguardia dell'Inter
- 10:06 Adani: "Serie A non è un modello che funziona. Ma l'immagine di Chivu dopo Inter-Bodo ci dice che..."
- 09:52 TS - Goretzka, in Italia c'è solo l'Inter: le richieste del tedesco e il collegamento con Lookman
- 09:38 TS - Nuova chance per "Pepo" Martinez, ma l'Inter cerca portieri: il punto sul futuro dello spagnolo
- 09:24 TS - Scudetto-Coppa Italia, all'Inter c'è chi sa come si fa. Ecco le scelte di Chivu
- 09:10 CdS - Martinez oggi torna titolare, ma per il futuro saranno fatte riflessioni
- 08:56 CdS - Chivu cambia uomini e pure modulo? La probabile formazione
- 08:42 Berti: "Leao ha fatto bene, evviva le bollicine! Inter nettamente superiore al Milan e il mostro ce l'abbiamo noi. A +13 non ci prendono più"
- 08:28 GdS - Arteta stregato da Esposito: contatto! Ma la risposta di Ausilio è senza appello
- 08:14 GdS - Frattesi può accompagnare Esposito in attacco: la probabile formazione
- 08:00 Preview Como-Inter - Guai in attacco per Chivu. Riecco Calhanoglu
- 00:00 Da 'Pietre' a 'Frustrazione'
- 23:47 In campo domani sera anche l'Inter U23: la gara col Cittadella sarà arbitrata da Colaninno
- 23:34 Colpaccio del Getafe al Bernabeu: Real Madrid piegato da un golazo dell'ex interista Satriano
- 23:18 Quote Coppa Italia, si prevede sfida ricca di gol. Nerazzurri favoriti per vittoria e passaggio del turno
- 23:03 Il racconto dei 118 anni dell'Inter a teatro, Marotta: "Memoria e futuro, il 9 marzo 1908 è nata una promessa"
- 22:50 La Fiorentina cade a Udine e resta a contatto con la zona rossa: Kabasele, Davis e Buksa firmano il tris dei friulani
- 22:35 Doppio doppio test con la Spagna per l'Under 15, Battisti: "Ci dirà a che punto siamo nella nostra crescita"
- 22:21 Ventola: "Dimarco giocatore incredibile, puoi schierarlo ovunque. Inter? Quando gira bene, è l'unica che domina in A"
- 22:08 Adani esalta Dimarco: "Un terzino che fa il 10, nettamente il più decisivo in Serie A. Al 58' di Inter-Genoa..."
- 21:53 Cassano: "Thuram 'sacrificato' per 70-80 mln e giocatori in scadenza: l'Inter avrà i soldini per rifare la rosa"
- 21:38 Inter-Roma, da mercoledì inizierà la vendita dei biglietti: fase libera a partire dal 10 marzo
- 21:24 Sei giorni a Milan-Inter, Materazzi già in clima derby: "È quella settimana lì..."
- 21:10 Cittadella, Iori: "L'Inter U23 ha individualità importanti. Ecco cosa servirà domani sera"
- 20:55 Sky - Juve, spiraglio per il rinnovo di Vlahovic: apertura dopo il primo incontro tra le parti
- 20:41 Serie A, Odgaard-gol al fotofinish: il Bologna passa a Pisa e infila la quinta vittoria consecutiva
- 20:27 Finalissima Argentina-Spagna in bilico, il CT iberico De La Fuente: "Va trovata un'altra sede"
- 20:13 Serena elogia Chivu: "I risultati parlano da soli. Eliminazione con il Bodo? Rode, ma non toglie nulla al lavoro"
- 19:59 Sanchez eterno, superato il record di Joaquin: è il giocatore più anziano a segnare nel derby di Siviglia
- 19:43 Marchisio: "Derby, Inter più 'serena' del Milan. Chivu mi ha sorpreso, i risultati parlano per lui"
- 19:28 Primavera 1, gli orari delle partite dalla 29esima alla 31esima giornata: con la Fiorentina aperitivo pre-derby
- 19:14 Sky - Como-Inter, Bastoni e Calhanoglu dal via. Dubbi in avanti, Dimarco e Barella tirano il fiato?
- 19:00 Rivivi la diretta! Da CESC a MAX, la missione DOBLETE passa da questi 6 GIORNI. VIGILIA di COMO-INTER: le ULTIME
- 18:58 Como, Fabregas: "Inter la più forte in Italia da tanti anni. Domani lo stadio deve essere una piccola Bombonera"
- 18:44 UFFICIALE - Juve e McKennie avanti insieme fino al 2030: "Sono molto felice di aver rinnovato il contratto"
- 18:29 Post-Sommer, Atubolu sul taccuino dell'Inter. Nessun rinnovo con il Friburgo: può partire in estate
- 18:14 Partite nell'era COVID, respinto il ricorso di Inter e Milan per la riduzione del canone di affitto di San Siro
- 18:00 La Repubblica - Inter-Juventus, sfida sul mercato per i portieri. Occhi in Premier: non solo Vicario, spunta l'ipotesi Alisson
- 17:45 A Como con due soli attaccanti. Chance per una vecchia idea tattica di Chivu, con alcuni indiziati
- 17:31 Bookies - Il derby sposta poco, l'Inter ha le mani sullo Scudetto: quote rasoterra per il 21esimo