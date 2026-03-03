Gianluca Rocchi, designatore degli arbitri di CAN A e B, spegne prontamente i tentativi di polemica legati alla presunta mancata espulsione di Hakan Calhanoglu durante Inter-Genoa. Intervenuto nel corso di 'Open VAR', dopo aver fatto ascoltare il brevissimo confronto tra l'arbitro Michael Fabbri e la sala VAR con Lorenzo Maggioni e Marco Guida, dove tutti concordano nell'ammonizione del turco, Rocchi conferma la bontà della decisione di campo: "Quando decidono bene in campo è tutto più semplice. Giusto controllare tutti i parametri del DOGSO, in questa situazione c'è solo il controllo del pallone perché rimarrebbe a disposizione dell'attaccante, mentre tutti gli altri parametri vengono meno. Decisione corretta, poi quando sento un arbitro spiegare bene ai giocatori è perché ha le idee chiare. A volte non accade perché non hai la certezza della decisione che hai aggiunto".

L’ammonizione di Calhanoglu in #InterGenoa 🟨

Rocchi non ha dubbi: “C’è solo un parametro sui quattro che portano al DOGSO” ️️

Decisione corretta ✅



L’audio del VAR e l’analisi dell’episodio ad #OpenVAR powered by @IliadItalia, disponibile ora sull’app #DAZN pic.twitter.com/QlJIFffgYO — DAZN Italia (@DAZN_IT) March 3, 2026