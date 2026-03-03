Una semifinale di Coppa Italia che vale almeno 1,9 milioni di euro in più, oltre a quanto già incassato nella competizione. E' quanto potrebbero incassare Como o Inter a seconda di chi passerà il turno dopo la doppia sfida, come sottolinea Calcio & Finanza.

I nerazzurri, come le altre tre semifinaliste, hanno infatti già ottenuto 2,7 milioni di euro dal torneo, potrebbero aggiungerne 1,9 ulteriori per un totale di 4,6 milioni di euro. Chi vincerà il torneo ne guadagnerà invece 4,4, per un totale complessivo di 7,1. 

Sezione: Focus / Data: Mar 03 marzo 2026 alle 12:14
Autore: FcInterNews Redazione
