Dopo le sole cinque presenze raggranellate finora, oggi toccherà di nuovo a "Pepo" Martinez. Come ricorda Tuttosport, il campo gli manca dai quarti di finale di Coppa Italia contro il Torino. Nella stesas competizione ha giocato anche il turno precedente col Venezia ed è stato schierato anche nella semifinale di Supercoppa Italiana col Bologna. Avrebbe giocato anche la finale, se solo l'Inter avesse passato il turno.

L'anno prossimo non dovrebbe comunque essere lo spagnolo il titolare dell'Inter. La dirigenza, con Sommer in scadenza, sta cercando un portiere. Vicario è in pole, Hornicek è l'ultimo nome sul taccuino, ma al momento Martinez dovrebbe comunque restare a Milano, a meno che non chieda lui la cessione. Ad oggi non ci sono incontri col club in agenda.