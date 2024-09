In attesa di debuttare in Champions League ospitando l'Inter, il Manchester City arriva alla prima sosta con un percorso netto in Premier League dopo la vittoria per 3-1 in casa del West Ham. Un inizio di stagione importante che rallegra il giovane difensore dei Citizens Rico Lewis: "Tutti sono davvero felici, abbiamo ottenuto i risultati di cui avevamo bisogno. Nove punti su nove, non c'è modo migliore per iniziare. In termini di risultati è stato un inizio da sogno".

Lewis spiega che la sua squadra ha ancora una fame incredibile: "Vogliamo vincere ogni partita ed è quello che abbiamo fatto finora. È molto facile adagiarsi sugli allori perché è molto presto nella stagione, ma le nostre prestazioni sono state molto convincenti e questa è la cosa più importante".