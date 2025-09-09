Julian Brandt, centrocampista del Borussia Dortmund ultimo avversario dell'Inter nella League Phase di Champions League, si è sottoposto a un intervento chirurgico durante la sosta per le Nazionali. Come riportato dal Ruhr Nachrichten, il centrocampista è stato operato allo scafoide del polso sinistro. L'infortunio, riportato durante il Mondiale per Club, avrebbe dovuto inizialmente guarire in modo conservativo, ma il processo di guarigione ha reso necessario un intervento chirurgico.

Il Borussia Dortmund prevede che il 29enne sarà disponibile per la partita di sabato contro l'Heidenheim e per la partita inaugurale della Champions League contro la Juventus di martedì sera.