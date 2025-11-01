L'Arsenal continua la sua stagione a dir poco strepitosa. La formazione di Arteta, che il 20 gennaio sfiderà l'Inter in Champions League, ha ottenuto poco fa la nona vittoria consecutiva in tutte le competizioni. Battuto in trasferta il Burnley con le reti di Gyokeres e Rice (entrambe nel primo tempo, ndr). Con quest'acuto, i Gunners salgono a quota 25 punti in classifica, consolidando il primato e provando a iniziare una vera e propria fuga.