L'Atletico Madrid, avversario dell'Inter in Champions League, ha sconfitto 3-0 il Siviglia nel match valido per la 11esima giornata di Liga. Succede tutto nella ripresa con le reti di Alvarez, Almada e Griezmann.

La squadra di Simeone sale a quota 22 punti, raggiungendo il Barcellona in classifica e portandosi a -5 dal Real Madrid capolista, con una partita in più giocata. 

