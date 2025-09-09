Dopo il match di debutto di mercoledì prossimo contro l'Inter, l'Ajax di John Heitinga è atteso il prossimo 30 settembre dalla prima partita esterna del proprio girone di Champions League al Vélodrome di Marsiglia contro l'Olympique di Roberto De Zerbi. Una sfida che potrebbe essere interdetta ai tifosi dei Lancieri: nella giornata di ieri, l'Ajax ha incontrato l'Olympique Marsiglia e le autorità locali nella città transalpina per discutere dell'eventuale divieto, sollevando delle obiezioni e sollecitando le parti interessate a cambiare idea. Tuttavia, il club teme che il Ministero dell'Interno francese possa seguire il consiglio delle autorità locali di Marsiglia e per questo invita i propri fan a non comprare ancora biglietti.

I tifosi ospiti sono stati banditi anche nel 2023, quando l'Ajax ha affrontato il club francese nella fase a gironi di Europa League; undici olandesi che sfidarono le limitazioni recandosi in Provenza furono arrestati dalla Polizia.