Andrea Pinamonti aspetta l'Atalanta, l'Inter aspetta il Sassuolo. In estrema sintesi, è questa la situazione attuale dell'attaccante trentino, il cui futuro è ormai ristretto a due destinazioni: Bergamo o Reggio Emilia. Pochissime possibilità di una terza piazza a sorpresa, come il Nottingham Forest che avrebbe esaudito le richieste nerazzurre (prima scelta, decaduta, Moise Kean ) o il Valencia, che recentemente ha chiesto la punta in prestito (no dell'Inter).

L'Atalanta è ancora ferma a 15-16 milioni più percentuale in caso di vendita, ma niente recompra. Proposta non sufficiente in base alle aspettative del club di Viale della Liberazione, che attende fiducioso la cessione di Giacomo Raspadori al Napoli. Una volta conclusa, il Sassuolo investirà parte del ricavato su Pinamonti, una ventina di milioni, garantendo la recompra ai nerazzurri. Ovvio pertanto che l'Inter spinga per la soluzione neroverde.

Dal canto suo, il classe '99 ha già un accordo con i bergamaschi, ma non direbbe no al trasferimento in Reggio Emilia dove, una volta ceduti Gianluca Scamacca e Raspadori, sarebbe titolare dell'attacco di Alessio Dionisi. Ore calde, dunque: il futuro di Pinamonti sarà deciso prima dell'inizio del campionato.