Movimento nella sede dell'Inter, dove in questo momento da quanto raccolto dal nostro inviato ci sono Mattia Zanotti, terzino della Cantera nerazzurra, e il procuratore Claudio Vigorelli. Per quanto concerne il ventenne bresciano, è plausibile che stia discutendo con la dirigenza del rinnovo contrattuale e al contempo della proposta del San Gallo, che vorrebbe accoglierlo in prestito per la nuova stagione. Uno step di crescita dove potrebbe ottenere il minutaggio necessario.

L'agente è nella sede per proporre uno dei suoi giocatori, Willy Gnonto, vecchia conoscenza dell'Inter. L'attaccante della Nazionale azzurra, oggi impegnato agli Europei U21, è in uscita dal retrocesso Leeds e potrebbe essere un profilo interessante, anche per le liste UEFA, qualora l'Inter riuscisse a trovare una nuova destinazione per Joaquin Correa. Discorso da approfondire, con la confermata disponibilità del 19enne di Verbania che tornerebbe volentieri a vestire la maglia nerazzurra, stavolta dalla porta principale.