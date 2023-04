Se Denzel Dumfries rimane un serio candidato a lasciare l'Inter in estate, sacrificato sull'altare del bilancio, Tajon Buchanan si mantiene in pole position per sostituire l'olandese. Il classe '99 di Brampton, Canada, oggi in forza al Bruges, continua a essere cerchiato in rosso sul taccuino di Piero Ausilio e Dario Baccin. Anche nelle scorse settimane un emissario nerazzurro l’ha visionato dal vivo per ottenere altri feedback.

Buchanan piace in Viale della Liberazione perché può fare sia l'ala sia il quinto di centrocampo, l'ideale per eventuali cambi di modulo. Ottimo a destra, ma ogni tanto ha giocato anche a sinistra.