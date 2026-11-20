Dalle colonne della Gazzetta dello Sport, Andrea Stramaccioni, ex allenatore anche dell'Inter e oggi opinionista TV di DAZN e RAI, ha fatto il punto sui nerazzurri nel giorno in cui riparte la Serie A dopo la sosta per le Nazionali: "L’Inter può sicuramente ambire al sorpasso della Lazio, nonostante gli impegni in Champions. La sensazione è che la squadra alle volte si misuri anche con se stessa e con l’approccio di gara che riesce a mettere in campo. Dopo le difficoltà nel derby, la squadra vista contro il Como è stata per me la migliore della stagione: intensità, qualità, varietà di soluzioni ed esperienza".

Contributo di tutti

Stramaccioni poi sottolinea l'importanza dei rientri: "Se è quella la vera Inter, è durissima per tutti in Serie A. E mancava Lautaro... Il rientro del capitano è fondamentale per Chivu sia in campionato sia in Europa, così come in Coppa Italia e in Supercoppa. Fino al 3 gennaio la squadra nerazzurra in campionato affronterà squadre oggi nella parte destra della classifica, anche se reputo i due incroci con la Bundesliga (Stoccarda e Borussia Dortmund, ndr) molto importanti per il piazzamento e la crescita in Champions. E poi hanno recuperato anche Jones e Stones: sono questi i momenti in cui serve il contributo di tutti".