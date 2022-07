Quella di ieri è stata una giornata intensa per l’Inter. La mattinata si è aperta con un caffè d'accompagnamento all'abituale rassegna stampa, dove non potevano mancare le ennesime notizie (ancora in attesa di riscontri concreti) sul tanto atteso - dai giornali, si intende - rilancio del PSG per Milan Skriniar. Uno degli uomini, ancor prima che giocatori, che chi scrive si terrebbe sempre e comunque in squadra, senza ‘se’ e senza ‘ma’. Un grosso ‘ma’ di cui si è obbligati a tener conto, però, purtroppo esiste: il mercato non guarda in faccia a nessuno, nemmeno all’amore reciproco tra il nerazzurro e il muro slovacco. Al momento la cifra richiesta da Suning non è ancora arrivata sui tavoli degli uffici di Viale della Liberazione e tutto resta in stand-by.

La questione resta strettamente legata alla chiusura nerazzurra con il Torino per Gleison Bremer, ‘congelato’ per una semplice questione economica e non tattica. In quel ruolo, per stessa ammissione di Inzaghi, la dirigenza deve infatti “trovare un sostituto di Ranocchia che possa completare il reparto”. Un indizo che - eccezionalemente - fa una prova della strategia dell'Inter. A proposito del brasiliano: sono da mettere in archivio anche le recenti dichiarazioni di Urbano Cairo sull’argomento. “C’è un prezzo giusto per Bremer, ma non credo sia giusto dirlo. Sono in ottimi rapporti con il suo agente e ci ho parlato bene - le parole rilasciate dal presidente granata, incalzato in occasione della presentazione dei palinsesti di La7 -. Bremer è un ragazzo straordinario, gli ho detto che nel momento in cui sarebbe arrivata una offerta adeguata l’avrei venduto. Ma tutto è relativo, perché se sento parlare di 70 milioni per Skriniar credo che Bremer valga più delle cifre che circolano. Il mio obiettivo è di accontentarlo e lo farò, perché comunque chi potrà permetterselo saranno squadre di alto livello”. E tra queste c’è ovviamente l’Inter, che con il difensore MVP dell’ultima Serie A ha una bozza d’accordo ormai da diversi mesi. Si è pregati di non perdere tempo prezioso.