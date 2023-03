Settantuno gol. Contro la Svezia due giorni fa, Romelu Lukaku ha segnato tre reti raggiungendo il settantunesimo score in centocinque presenze con la maglia della Nazionale belga. Il centravanti d'Anversa è, con una media dello 0.68 gol a partita, il marcatore più prolifico dei Red Devils. Non solo il numero di volte a segno e la percentuale realizzativa (di un gol ogni 94 secondi), con i suoi 15 assist ha preso parte ad un'azione da gol per 86 volte. La tripletta inflitta alla Nazionale di Ibra spezza un digiuno lungo un anno e mezzo circa, non a caso, uno dei periodi meno fausti della carriera del classe '93. Trend che fotografa il momento di Big Rom, andato in slow motion anche con i club, oltre che in Nazionale, al Chelsea come all'Inter in questa strana stagione dopo il came-back. Falcidiato dall'infortunio che ha fatto di lui un ologramma nella prima parte di stagione, il belga con Inzaghi sta trovando minutaggio e stato di forma crescenti che la parentesi con la Nazionale potrebbe attestare se non fosse ancora troppo nitida la prestazione contro la Juventus, non brillante. È vero anche che dal derby d'Italia è difficile estrapolare un unico e vero colpevole e la prestazione del 90 nerazzurro non va in controtendenza con quello dell'intera squadra nel complesso, per quanto non un alibi. E il ritorno alla rete è già una buona notizia a priori, se vogliamo aggiungerci l'entusiasmo dell'inizio "della nuova era" come l'ha definita lo stesso giocatore... speriamo che sia la scintilla per la ripartenza. In questo finale di stagione con il Benfica alle porte e un quarto posto (almeno) da assicurarsi, il ritorno del vero Lukaku, conosciuto nella prima parentesi nerazzurra, sarebbe il vero toccasana per la squadra di Simone Inzaghi.