Classica seduta di allenamento per l'Inter di Inzaghi, attesa venerdì sera dalla trasferta di La Spezia. Detto di Dimarco, Skriniar e Correa (LEGGI QUI), per il resto della squadra solito lavoro leggero per chi è sceso in campo nella vittoria di ieri contro il Lecce. Seduta ordinaria, invece, per chi non ha giocato a San Siro.