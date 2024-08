Anche quest'oggi, Piotr Zielinski ha lavorato a buon ritmo sul campo alla Pinetina: secondo Sky Sport, il centrocampista polacco ha un 10% di possibilità di essere presente sabato a Genova al debutto in campionato dell'Inter di Simone Inzaghi: valutazioni da parte dello staff saranno fatte nei prossimi giorni. Ci vorrà più tempo per rivedere invece Stefan de Vrij, che anche quest'oggi ha lavorato a parte: tornerà dopo la sosta.

Per il resto, tutti in gruppo, con Kristjan Asllani che ha accusato un leggero sovraccarico e farà un lavoro più leggero per arrivare pronto alla sfida col Genoa.