Sebastiano Esposito è intervenuto oggi in zona mista, rispondendo ad alcune domande dei giornalisti e soffermandosi su questa esperienza al Mondiale per Club assieme al fratello Francesco Pio: “È bello, Pio sta facendo molto bene. Sono orgoglioso di lui e sa che deve continuare su questa strada perché nel calcio è facile salire e scendere in maniera molto veloce. Di quello che si è fatto ieri si dimentica facilmente. Deve continuare perché il prossimo passo è continuare a fare bene”.

I vostri genitori vi hanno raggiunto da Castellammare?

“No sono a Castellammare in vacanza perché se lo meritano, è stato un anno duro per noi ma anche per loro, a girare tra Spezia ed Empoli. Lì stanno bene, si rilassano, magari guardano il risultato alla fine e stanno meno in ansia”.

Cosa pensi di questo percorso?

“Cerco di godermi il momento, sono felice perché qui c’è anche Pio, voglio sfruttare le occasioni che verranno e poi vedremo quello che sarà”.

Come ha preso il suo stop?

“Dipende da oggi, vedremo come sta”.

Questo campo non è il massimo per allenarsi.

“No a me va benissimo, ho visto di peggio…”

E il terzo fratello che dice?

“Sta aspettando perché dice che dobbiamo pagargli le vacanze…”.

La conferenza stampa di Pio?

“Sono andato io per dare un’occhiata, le interviste non ci piacciono tantissimo… l’importante è che ha risposto bene sul campo e poi l’ha fatto altrettanto bene in conferenza”.