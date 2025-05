Clima sereno e grande carica in casa Inter, dove al termine delle numerose interviste in agenda per il Media Day è iniziato il primo allenamento della settimana che condurrà alla finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain, sabato 31 maggio a Monaco di Baviera. La buona notizia è che il gruppo nerazzurro oggi è al gran completo. Anche Benjamin Pavard e Piotr Zielinski, gli ultimi a dover recuperare dai rispettivi infortuni, si sono allenati con il gruppo.

Simone Inzaghi, dopo i due giorni di riposo concessi alla squadra, è tornato sul campo particolarmente carico e motivato, a conferma dell'aria che si respira nel 'bunker' nerazzurro dove oggi hanno avuto accesso anche alcuni tifosi oltre ai giornalisti. Chi era presente ha avvertito la sensazione che rispetto a Istanbul ci sia maggiore consapevolezza nel gruppo.

