Poco popolato, ma non vuoto, il centro di allenamento di Appiano Gentile oggi è stato popolato dai giocatori di Simone Inzaghi 'esonerati' dagli impegni con le proprie nazionali dunque rimasti a Milano al servizio del tecnico nerazzurro, eccezion fatta per Nicolò Barella, reduce dall'intervento al naso di ieri. L'Inter è tornata oggi al lavoro per la prima volta in settimana dopo l'ultima sfida contro l'Atalanta, vinta per 4-0.

"La squadra si è allenata al BPER Training Centre, con il primo appuntamento ufficiale in programma domenica 15 settembre alle 20:45 sul campo del Monza" si legge su Inter.it.