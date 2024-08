Nonostante quest'oggi abbia riassaggiato il campo di Appiano Gentile, è da escludere che Piotr Zielinski possa essere a disposizione di Simone Inzaghi per il debutto in campionato contro il Genoa di sabato. Il centrocampista polacco, come riporta Sky Sport, insieme a Stefan de Vrij, non prenderà parte alla spedizione in terra ligure; presumibilmente si rivedrà alla prima gara interna con il Lecce.