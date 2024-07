Ancora un'altra giornata di lavoro per l'Inter di Simone Inzaghi al BPER Training Centre di Appiano Gentile, dove i Campioni d'Italia hanno svolto una sessione di allenamento mattutina in vista del prossimo impegno contro il Pisa. Impegno valido per la quarta amichevole di questa pre-season 2024/25, in programma per venerdì 2 agosto alle 19:30, penultima prima dell'ultimo banco di prova contro il Chelsea. Di seguito alcuni scatti dell'allenamento di questa mattina sui campetti della Pinetina, sessione svolta tra esercizi aerobici e con la palla.

Nerazzurri in campo oggi #ForzaInter — Inter ⭐⭐ (@Inter) July 31, 2024