Continuano ad arrivare alla spicciolata, alla Pinetina, i giocatori dell'Inter reduci dalle vacanze dopo gli impegni affrontati a luglio con le rispettive Nazionali. Oggi, Simone Inzaghi ha riabbracciato Hakan Calhanoglu e Yann Sommer, che hanno cominciato la loro preparazione in palestra per poi trasferirsi in campo dove hanno trovato i compagni. I nerazzurri stanno preparando il prossimo appuntamento della preseason contro il Pisa, in programma venerdì 2 agosto, all'Arena Garibaldi - Romeo Anconetani.