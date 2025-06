La notizia era nell’aria da qualche ora, adesso è ufficiale: Davide Frattesi lascia in anticipo gli Stati Uniti e conclude la sua esperienza al Mondiale per Club.

“Ciao a tutti ragazzi! In accordo con società e staff tecnico, tornerò in Italia per svolgere degli esami più approfonditi a causa di un problema che mi porto dietro dalla partita di Barcellona! Ci vediamo presto, e forza Inter sempre. Un grande in bocca al lupo ai miei compagni”, ha concluso il calciatore.